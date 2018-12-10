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Движение поездов прекращено в Германии из-за забастовки железнодорожников

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Движение поездов прекращено в Германии из-за забастовки железнодорожников

Берлин, 10 декабря. Движение поездов дальнего следования в Германии прекращено из-за забастовки железнодорожников. По данным концерна Deutsche Bahn, все поезда, которые находятся в движении, проследуют только до ближайшей станции.

Движение железнодорожного транспорта приостановлено до дальнейшего уведомления.

«Забастовка больше не позволяет поддерживать междугороднее сообщение. Движение поездов дальнего следования прекращено по всей стране», — говорится в сообщении Deutsche Bahn в Twitter.

Также отмечается, что пассажиры могут обратиться за более подробной информацией о движении поездов по телефонам «горячей линии».

По данным СМИ, работники железнодорожной отрасли Германии требуют повышения заработных плат.

Автор: Регина Пак
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