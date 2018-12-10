Сирия новости 10 декабря 16.30: спецназ армии США обыскивает дома мирных жителей Ракки, в Идлибе САА уничтожила ряд объектов «Тахрир аш-Шам»

Сирия, 10 декабря. Бойцы американского спецназа проводят обыски домов мирных жителей Ракки, в Идлибе САА уничтожила ряд объектов «Тахрир аш-Шам», в Хаме ликвидировано несколько боевиков «Джейш аль-Иззы». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили ряд объектов «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, ликвидировали несколько джихадистов в Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): пыталась атаковать САА в Хаме.

Курды: ведут бои с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, потеряли несколько боевиков в Ракке.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

Провинция Дейр-эз-Зор

В восточной части Дейр-эз-Зора продолжается противостояние между Демократическими силами Сирии (SDF) и бандами «Исламского государства»1, сообщает военный Twitter-канал (@WelatBakar). В эпицентре столкновений находится город Хаджин, большая часть которого захвачена радикальными исламистами.

Поддержку курдским отрядам оказывают ВВС международной коалиции. Информационное агентство Step News передает, что силы возглавляемого США западного альянса продолжают наносить удары по жилым районам поселений, подвергая опасности гражданских.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) продолжает наносить удары по позициям радикальных исламистов на юге провинции Идлиб. Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@HarbiehNadie), что артиллерия правительственных войск уничтожила ряд объектов террористического альянса «Тахрир аш-Шам» недалеко от поселения Ат-Тамания.

Несколько грузовиков ВС Турции прибыли в восточную часть региона. Об этом сообщает информационное агентство Step News.

Провинция Ракка

Информационное агентство Step News пишет, что радикалы, предположительно являющиеся членами «Исламского государства», атаковали штаб Демократических сил Сирии (SDF) в деревне Масада к востоку от административного центра провинции Ракка. Сообщается, что один из нападавших совершил самоподрыв, в результате чего курды потеряли несколько боевиков убитыми и ранеными.

Бойцы американского спецназа проводят обыски в домах мирных жителей Ракки, передает информагентство Al-Masdar News, ссылаясь на местных активистов.

Провинция Хама

Радикальные исламисты группировки «Джейш аль-Изза» предприняли очередную попытку атаковать Сирийскую арабскую армию (САА) на севере провинции Хама. Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что джихадисты готовили засаду для бригады САА, однако бойцы правительственных сил САР предотвратили нападение.

Кроме того, войска Башара Асада ударили по опорным пунктам незаконного вооруженного формирования в районе поселения Суран и ликвидировали несколько боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)