Самый мускулистый кенгуру в мире умер в Австралии

Канберра, 10 декабря. Самый мускулистый кенгуру в мире по кличке Роджер скончался в заповеднике Австралии, сообщил руководитель национального парка Крис Барнс.

Роджер проживал недалеко от города Алис-Спрингс. Кенгуру обрел общемировую популярность в 2015 году после того, как сотрудники зоопарка опубликовали его фотографии и видео. В Сети животное окрестили самым мускулистым или самым накачанным кенгуру в мире.

В декабре этого года героя многочисленных мемов не стало. В парке пояснили, что Роджер дожил до 12 лет и умер от старости, передает «Дни».