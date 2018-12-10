Самый мускулистый кенгуру в мире умер в Австралии
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Канберра, 10 декабря. Самый мускулистый кенгуру в мире по кличке Роджер скончался в заповеднике Австралии, сообщил руководитель национального парка Крис Барнс.
Роджер проживал недалеко от города Алис-Спрингс. Кенгуру обрел общемировую популярность в 2015 году после того, как сотрудники зоопарка опубликовали его фотографии и видео. В Сети животное окрестили самым мускулистым или самым накачанным кенгуру в мире.
В декабре этого года героя многочисленных мемов не стало. В парке пояснили, что Роджер дожил до 12 лет и умер от старости, передает «Дни».
«Роджер прожил прекрасную долгую жизнь, его любили миллионы людей по всему миру, — приводит слова Барнса «Газета.ru». — Мы будем скучать по тебе».