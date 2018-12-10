Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Путин обсудит с правозащитниками искоренение насилия в тюрьмах
Читать Новость
Весь мир

Самый мускулистый кенгуру в мире умер в Австралии

181
0 Оставить комментарий

Самый мускулистый кенгуру в мире умер в Австралии

Канберра, 10 декабря. Самый мускулистый кенгуру в мире по кличке Роджер скончался в заповеднике Австралии, сообщил руководитель национального парка Крис Барнс.

Роджер проживал недалеко от города Алис-Спрингс. Кенгуру обрел общемировую популярность в 2015 году после того, как сотрудники зоопарка опубликовали его фотографии и видео. В Сети животное окрестили самым мускулистым или самым накачанным кенгуру в мире.

В декабре этого года героя многочисленных мемов не стало. В парке пояснили, что Роджер дожил до 12 лет и умер от старости, передает «Дни».

«Роджер прожил прекрасную долгую жизнь, его любили миллионы людей по всему миру, — приводит слова Барнса «Газета.ru». — Мы будем скучать по тебе».

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.