Из области фантастики: на Украине оценили обещание Тимошенко снизить цены на газ

Бывший премьер-министр Украины, председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала жителям страны в случае своей победы на президентских выборах снизить цены на газ «в два раза».

«Я не один раз заявляла: цены на газ для людей необоснованно завышенные и несправедливые — однако некоторые сомневаются, что их можно снизить в два раза. Я гарантирую, что цены будут снижены как минимум вдвое», — написала на странице в Facebook Тимошенко.

Кандидат в президенты сопроводила пост в соцсети роликом, в котором она разъясняет, за счет чего тарифы на газ для украинцев могут быть снижены.

Юлия Тимошенко утверждает, что украинские государственные компании добывают газа «больше, чем необходимо для нужд населения». При этом его стоимость с учетом налогов и затрат на транспортировку, как утверждает Тимошенко, составляет 3,55 гривен (около 13 центов) за один кубометр — население же платит 8,55 гривен (32 цента) за кубометр.

Украинский политолог Александр Дудчак в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил сомнение в том, что Тимошенко на самом деле заинтересована в решении проблем украинцев.

Вызывает большой вопрос, отметил Дудчак, готова ли глава «Батькивщины» сделать все возможное, чтобы решить коммунальные и социальные проблемы в стране. Эксперт отметил — единственное, в чем можно согласиться с Тимошенко, так это в том, что тарифы для украинцев можно и нужно снижать.

«То, что цены на газ для населения можно снизить — однозначно, к этому вопросов нет. Но даже если Тимошенко придет к власти — будет ли она делать для этого все, что возможно? Сомнительно. «Нафтогаз» имеет большие аппетиты и ведет себя неадекватно по отношению к своим партнерам. Действительно, у компании есть собственная добыча, — однако есть и условия соглашения с ЕС об ассоциации торговли, которые требуют выравнивая цен согласно международным стандартам, что на практике обычно означает их рост», — рассказал политолог.

По мнению политолога, цены на коммунальные услуги могут быть скорректированы в пользу населения, если Киев вступит в Евразийский экономический союз, в котором, кроме России, состоят бывшие члены СССР.

«Цены на газ можно снизить при вступлении Украины в Евразийский союз — но я сомневаюсь, что Юлия Владимировна ринется это делать. Зная ее непредсказуемость, нельзя исключать ничего, в том числе самого странного в поведении Тимошенко. Но это — из области фантастики. Тимошенко далеко еще не президент, но ведет себя так, как будто уже победила на выборах. Обещание снизить цены на газ скорее связано с тем, что она использует определенные политические приемы для работы с избирателями», — объяснил Дудчак.

Не стоит полагать, что Тимошенко, одержав победу на выборах, вспомнит о своем обещании. Собеседник ФАН заметил, что кандидат в президенты просто пытается обеспечить себе голоса украинцев.

«Особенной надежды на снижение цен на газ нет, поскольку Тимошенко просто пытается перенаправить финансовые потоки в своих интересах. Возможно, она потом и не будет ничего снижать — население и так платит и молчит — а будет делить прибыль от компаний. Ради этого и идет борьба за власть», — резюмировал эксперт.

Напомним, цена на газ для населения Украины с 1 ноября повысилась на 23,5% и составила около 300 долларов за тысячу кубометров газа, что привело к росту цен на коммунальные услуги. Повышение цены на газ для населения Украины было одним из ключевых требований Международного валютного фонда в рамках предоставления очередного кредитного транша.

Выборы президента на Украине должны состояться 31 марта 2019 года.