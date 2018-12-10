«Готов к допросам в СБУ»: священники запустили флешмоб в поддержку УПЦ

Киев, 10 декабря. Священники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) запустили в социальных сетях флешмоб в поддержку церкви. Об этом рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Несмотря на давление со стороны государства, священники Украинской Церкви сохраняют присутствие духа, мужество и чувство юмора. Или горькой иронии?» — написал он в своем Telegram-канале.

Священники публикуют на своих страницах в социальных сетях фотографии с листком бумаги, на которых на украинском языке написано «Я пiдтримую УПЦ — готовий до викликiв у СБУ», что в переводе значит «Я поддерживаю УПЦ — готов к допросам в СБУ».

Руководитель социального отдела Ровенской епархии протоиерей Василий Начев на своей странице в соцсети написал, что через флешмоб священники показывают верность Матери-церкви, ее предстоятелю блаженнейшему митрополиту Онуфрию, а также то, что они не боятся давления и запугивания.

Напомним, в конце ноября представители СБУ провели обыски по месту жительства наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. По данным СБУ, обыски проходили в рамках уголовного дела по статье о разжигании межконфессиональной вражды. В начале декабря стало известно, что представители СБУ вызвали на допрос около 20 священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ. Позднее ведомство обвинило УПЦ в «разжигании межрелигиозной розни».

Киев рассчитывает получить от Константинополя томос об автокефалии до конца года. Его может получить только предстоятель «объединительной» церкви, которого должны выбрать на так называемом объединительном соборе православных церквей на Украине. Каноническая УПЦ уже отказалась от участия в этом мероприятии.