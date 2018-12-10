Развернувшего флаг ДНР парижанина возмутила версия СБУ о «руке Кремля»

Париж, 10 декабря. Участник протестного движения «Желтые жилеты» в Париже Ксавье Моро объяснил, почему он вместе с другим активистом Фабрисом Сорлином, развернул флаг Донецкой народной республики во время очередного выступления «Желтых жилетов».

Напомним, фото было опубликовано в соцсетях накануне и вызвало бурную реакцию Киева. В частности, глава Службы безопасности страны Василий Грицак тут же поспешил заявить о «руке Кремля» и сообщил, что «российская гибридная агрессия уже не знает границ», и Кремль якобы «такими грязными методами пытается подорвать европейскую стабильность».

В заявлении на официальном сайте ведомства утверждалось, что именно Россия «организует беспорядки за спиной мирных митингующих».

Однако Ксавье Моро в комментарии газете KP.RU заявил, что был зарубежным наблюдателем на недавних выборах в ДНР, в Донбассе у него живут друзья и «там важна любая поддержка».

«Четыре года назад Донбасс восстал против олигархии и несправедливости так же, как мы сейчас», — пояснил он.

Возмущение Моро вызвали публикации СМИ, в которых утверждается, что движение «Желтые жилеты» якобы организовано Вашингтоном, «чтобы скинуть президента Франции Эммануэля Макрона».

«Это просто оскорбление десятков тысяч демонстрантов. Макрон сам ориентируется на глобалистов из США, а наш протест — народный!» — подчеркнул он.

Активист обратил внимание, что протестные выступления «Желтых жилетов» проходят только в субботу: «С понедельника по пятницу люди вкалывают, чтобы прокормить семью».

«Это не западноукраинские бомжи на киевском майдане, которые за горилку и пачку гривен готовы были стоять сутками», — добавил он.

Моро признался, что не ожидал такой бурной реакции на фото.

«Не думал, что украинские СМИ такие дураки. Эти их слова про «гибридную агрессию России во Франции» — такого уровня дебилизма я не ожидал», — признался он.

Парижанин посоветовал киевским журналистам написать еще, что якобы глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Франции, чтобы раздать печенье протестующим, как это сделала пять лет назад помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, пока «украинская армия обстреливала Донбасс».