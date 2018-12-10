«О музыке не говорят»: дирижер Темирканов рассказал о любви к профессии

Москва, 10 декабря. Художественный руководитель академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов рассказал о том, как завоевывать музыкантов и вести за собой публику.

По словам Темирканова, музыканты не говорят о музыке, в лучшем случае, делятся впечатлениями о солисте или дирижере. В целом, люди искусства стараются говорить о музыке просто, не возвышено, отмечает дирижер.

«Да и зачем о ней говорить? Музыка начинается тогда, когда заканчиваются слова», — удивляется дирижер в интервью «Известиям».

Дирижер добавил, что музыка – единственное искусство, которое приподнимает человека над землей и делает лучше. После хорошего концерта не хочется делать дурных поступков, считает маэстро. Также Темирканов отметил, что дирижер должен завоевать музыкантов «ласками и сказками», чтобы они участвовали в задумке.

Маэстро рассказал, что он сам выбирает музыкальную программу, однако зарубежная публика зачастую требует русскую музыку. Темирканов подчеркнул, что классическая музыка нуждается в маркетинговом сопровождении, музыканты не могут не думать о публике. Однако не стоит идти на поводу у слушателей, нужно «вести публику за собой», подытожил дирижер.

Напомним, Темирканов отмечается свой 80-летний юбилей. Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил маэстро в праздником.