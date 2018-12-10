РПЦ поддержала флешмоб священников, готовых к допросам СБУ

Москва, 10 декабря. Русская православная церковь поддержала флешмоб Украинской православной церкви Московского патриархата «Готов к допросам СБУ». Об этом в понедельник заявил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда.

«Несмотря на давление со стороны государства, священники Украинской церкви сохраняют присутствие духа, мужество и чувство юмора. Или горькой иронии?» — пишет он в Telegram.

Напомним, что официальная украинская церковь запустила флешмоб, в рамках которого священники фотографируются с табличкой «Готов к допросам СБУ» и выкладывают снимки в соцсетях. Таким образом, они выражают протест против усилившегося давления государства на церковь.

Ранее патриарх Константинопольский Варфоломей I заявил о запуске процедуры предоставления непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата томоса об автокефалии.

Решение Варфоломея раскритиковала Русская православная церковь. Она заявила, что патриарх превысил свои полномочия (предоставить автокефалию может только общее собрание всех поместных церквей), поэтому Москва не признает данное решение. По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова, если предоставление автокефалии УПЦ спровоцирует всплеск насилия на Украине, то патриарх Варфоломей I будет нести за это личную ответственность.