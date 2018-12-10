В ДНР назвали дату начала наступления ВСУ

Донецк, 10 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перейдут в наступление 14 декабря. Об этом в понедельник сообщили журналистам в командовании Донецкой народной республики (ДНР).

Согласно разведывательным данным ДНР, ударная группировка украинской армии численностью свыше 12 тысяч человек сосредоточена вдоль линии фронта в районе населенных пунктов Новотроицоке, Широкино, Ровнополь.

Как отметил заместитель командующего корпусом военного ведомства ДНР Эдуард Басурин, утром 14 декабря после артиллерийской подготовки передовые подразделения двух бригад ВСУ перейдут в наступление с поселков Гранитное — Широкино в направлении населенного пункта Клинкино с целью к 15 декабря выйти к государственной границе ДНР в районе поселков Коньково и Холодное.

Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года. Конфликт на юго-востоке страны пытаются разрешить также на минской площадке в ходе встреч контактной группы по урегулированию, однако Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.