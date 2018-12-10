День Конституции РФ: когда отмечается, является ли выходным, история от Ленина до Ельцина

Наступает один из важных праздников, символизирующий российскую государственность, — День Конституции Российской Федерации. Этот праздник, появившийся после Октябрьской революции, несколько раз менял место в календаре, в зависимости от даты принятия каждого нового варианта основного закона нашего государства, коим является Конституция страны.

Когда в России отмечается День Конституции

День Конституции Российской Федерации отмечается ежегодно 12 декабря.

Является ли День Конституции выходным

Согласно принятым в 2004 году поправкам в Трудовой кодекс РФ, День Конституции является рабочим днем. Статус праздника определяется как памятная дата.

Когда появился нынешний День Конституции

Конституция Российской Федерации, по которой сегодня живет наша страна, была принята на всенародном референдуме 12 декабря 1993 года. Именно поэтому праздник отмечается 12 декабря. В то время президентом России был Борис Ельцин, поэтому конституцию, по которой мы сегодня живем, иногда называют «ельцинской».

Сначала День Конституции был выходным днем, это было подтверждено указом, подписанным Борисом Ельциным. Однако в 2004 году Государственная дума приняла решение отказаться от выходного в этот день. Были приняты поправки в Трудовой кодекс России, в соответствии с которыми День Конституции перестал быть выходным днем. Норма стала действовать с 2005 года.

Как в России появился День Конституции

До революции Российская империя была монархией, в которой самодержец обладал практически неограниченной властью. Все попытки ввести в России что-то вроде конституции, ограничивающей власть монарха, как правило заканчивались провалом.

Первая попытка ввести в Российской империи некое подобие конституции была предпринята последним российским императором Николаем II на волне Первой русской революции 1905–1907 годов. Императорский документ носил название «Основные государственные законы Российской империи», он не проходил утверждения в царской Думе и уж тем более не поступал на одобрение к народу.

Как известно, попытки Николая II как-то ограничить собственную власть конституционными мерами ни российскую монархию, ни Российскую империю не спасли — в раздираемой противоречиями стране грянули сначала Февральская, а затем Октябрьская революции, полностью изменившие как Россию, так и весь мир.

В советской России первая конституция была принята сразу после революции — в 1918 году. Этот документ получил неофициальное название «Ленинская конституция».

Первая Конституция СССР появилась в 1924 году, сразу после образования Союза Советских Социалистических Республик. Конституция СССР была утверждена Вторым съездом Советов СССР. В этом документе были закреплены понятия «советская власть» и «диктатура пролетариата», а также был подчеркнут многонациональный характер Союза Советских Социалистических Республик.

В 1936 году в СССР была принята новая конституция. Этот документ сразу назвали «Сталинская конституция», и по ней СССР жил вплоть до 1977 года. Официальное название документа звучало так: «Конституция победившего социализма», он был принят на VIII Всесоюзном чрезвычайном съезде Советов 5 декабря 1936 года, позже в него вносились некоторые незначительные изменения. С 1937 по 1977 год День Конституции в СССР отмечался 5 декабря, это был праздничный и выходной день.

В 1977 году «Сталинской конституции» пришла на смену «Брежневская конституция», которая была принята Верховным Советом СССР 7 октября 1977 года. Документ получил название «Конституция развитого социализма», а праздник сместился на 7 октября, по-прежнему оставаясь выходным днем.

«Брежневская конституция» просуществовала до 1991 года и была упразднена, когда и Советский Союз, и «развитой социализм» ушли в историю.

Как отмечается День Конституции в России

В советское время День Конституции был важным с точки зрения идеологии праздником, призванным подчеркнуть преимущества социалистического строя перед капиталистическим. В постсоветское время значимость праздника несколько снизилась. Народных традиций отмечания Дня Конституции в России так и не возникло, на государственном уровне праздник также отмечается достаточно скромно.

Мероприятия, которые проходят в этот день, имеют в основном образовательную направленность: это открытые уроки, круглые столы, презентации и выставки, а также различные флешмобы и концерты патриотической направленности.