Нападающий «Салавата» Кадейкин не поедет на матч с «Йокеритом»

Уфа, 10 декабря. Форварды хоккейного клуба «Салават Юлаев» Александр Кадейкин и Антон Бурдасов прибудут в расположение сборной России в преддверии матча Кубка Первого канала в разные дни.

Согласно данным газеты «Известия», Кадейкин будет под началом национальной команды страны с самого начала, а Бурдасов присоединится в предстоящую среду.

Тренировочный сбор российских хоккеистов начнется в Новогорске в понедельник. При этом во вторник, 11 декабря, уфимскому клубу предстоит играть выездной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против хельсинкского «Йокерита».

Кадейкин подтвердил «Известиям», что не едет на игру с «Йокеритом». По словам 25-летнего форварда, Бурдасов отправляется с «Салаватом» в Финляндию, а он остается в расположении сборной.

Первый матч в рамках Кубка Первого канала сборная России проведет в четверг против шведов.