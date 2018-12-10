ЕС ввел санкции из-за выборов в Донбассе | 10 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

ЕС ввел санкции против девяти человек из-за проведения выборов в Донбассе Европейский союз ввел ограничительные меры против девяти человек за организацию и проведение выборов 11 ноября в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщается в опубликованном сегодня заявлении Совета ЕС. Санкционные меры вступят в силу после их публикации в официальном журнале Европейского союза. Согласно данным СМИ, главные фигуранты санкционного перечня — представители администраций ДНР и ЛНР. Санкции в их отношении включают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку персональных денежных счетов в европейских банковских учреждениях, если таковые удастся обнаружить.

«Желтые жилеты» опубликовали манифест со своими требованиями Участники массовых протестов «желтых жилетов» в Париже опубликовали манифест со своими требованиями к правительству Пятой республики, состоящий из 25 пунктов. Соответствующий документ размещен на сайте Le Libre Penseur. Митингующие, по имеющимся данным, выделили четыре категории требований — в области политики, геополитики, экономики и в сфере здравоохранения. Помимо масштабных реформ в экономической сфере — в том числе речь идет о повышении заработной платы и прожиточного минимума — активисты требуют создания рабочих мест и строительства доступного жилья. Кроме того, «желтые жилеты» требуют немедленного выхода из Европейского союза и НАТО, и запрещения использования французских военнослужащих в агрессивных военных кампаниях за рубежом.

Губернатор Урала упразднил департамент чиновницы «не просили вас рожать» Глацких Департамент чиновницы Ольги Глацких, заявившей школьникам, что «государство не просило вас рожать», ликвидировали на Урале. Указ об этом уже подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. На базе министерства образования региона и департамента Глацких будет создано новое министерство. Решение об этом приняли для повышения эффективности органов государственной власти. Напомним, в минувшую пятницу Глацких публично извинилась за свои высказывания и заявила, что работу в департаменте молодежной политики оставлять не намерена.