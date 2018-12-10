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13:58 10 Декабря 2018

ЕС ввел санкции из-за выборов в Донбассе | 10 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

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ЕС ввел санкции против девяти человек из-за проведения выборов в Донбассе

ЕС ввел санкции из-за выборов в Донбассе | 10 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Европейский союз ввел ограничительные меры против девяти человек за организацию и проведение выборов 11 ноября в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщается в опубликованном сегодня заявлении Совета ЕС. Санкционные меры вступят в силу после их публикации в официальном журнале Европейского союза. Согласно данным СМИ, главные фигуранты санкционного перечня — представители администраций ДНР и ЛНР. Санкции в их отношении включают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку персональных денежных счетов в европейских банковских учреждениях, если таковые удастся обнаружить.

«Желтые жилеты» опубликовали манифест со своими требованиями

ЕС ввел санкции из-за выборов в Донбассе | 10 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Участники массовых протестов «желтых жилетов» в Париже опубликовали манифест со своими требованиями к правительству Пятой республики, состоящий из 25 пунктов. Соответствующий документ размещен на сайте Le Libre Penseur. Митингующие, по имеющимся данным, выделили четыре категории требований — в области политики, геополитики, экономики и в сфере здравоохранения. Помимо масштабных реформ в экономической сфере — в том числе речь идет о повышении заработной платы и прожиточного минимума — активисты требуют создания рабочих мест и строительства доступного жилья. Кроме того, «желтые жилеты» требуют немедленного выхода из Европейского союза и НАТО, и запрещения использования французских военнослужащих в агрессивных военных кампаниях за рубежом.

Губернатор Урала упразднил департамент чиновницы «не просили вас рожать» Глацких

ЕС ввел санкции из-за выборов в Донбассе | 10 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Департамент чиновницы Ольги Глацких, заявившей школьникам, что «государство не просило вас рожать», ликвидировали на Урале. Указ об этом уже подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. На базе министерства образования региона и департамента Глацких будет создано новое министерство. Решение об этом приняли для повышения эффективности органов государственной власти. Напомним, в минувшую пятницу Глацких публично извинилась за свои высказывания и заявила, что работу в департаменте молодежной политики оставлять не намерена.

Сирия: более 670 беженцев вернулись домой из Ливана и Иордании за сутки

ЕС ввел санкции из-за выборов в Донбассе | 10 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Свыше 670 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за прошедшие сутки. Об этом сегодня сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. Беженцы, в том числе из Ливана, пересекают границу через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» — 94 человек и «Телль-Калах» — 63 человека, а также из Иордании через контрольно-пропускной пункт «Насиб» — 519 человек. Также, согласно информации Центра, в места постоянного проживания внутри страны в течение минувших суток вернулись 259 человек.