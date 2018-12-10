Еще ромашки в букете посчитайте: в Госдуме раскритиковали запрет на подарки учителям и врачам

Правительство внесло в Госдуму законопроект, в рамках которого предлагается запретить учителям и врачам принимать любые подарки от граждан. Об этом рассказал глава департамента госполитики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции в российском министерстве труда Дмитрий Баснак.

В интервью РИА Новости, приуроченном ко Всемирному дню борьбы с коррупцией, Дмитрий Баснак сообщил, что на врачей, учителей и других работников бюджетной сферы будут распространены антикоррупционные стандарты, действующие в России для чиновников всех уровней.

«Сейчас для учителей и врачей действует статья 575 Гражданского кодекса, в которой прописано, что работникам культуры, образования, здравоохранения нельзя дарить подарки дороже 3000 рублей. А теперь вообще нельзя будет дарить подарков — кроме цветов, канцелярской печатной продукции или ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения, наград от работодателя или вышестоящей организации», — рассказал представитель Минтруда.

Такая инициатива Минтруда не всем пришлась по нраву. В частности, депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что будет голосовать против этого правительственного законопроекта.

«Я буду голосовать против этого законопроекта, если он будет внесен, могу сказать сразу. Надо еще посчитать количество ромашек в букете, и если оно превышает — а это же страшное дело, когда на одну ромашку больше — сразу в тюрьму! Как только с учителями и врачами закончим, все у нас тогда наладится», — возмутился Алексей Журавлев в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Парламентарий напомнил про собирательный портрет коррупционера, который недавно составила Генпрокуратура вместе с психологами. По данным ведомства, типичный взяточник в России — это госслужащий или сотрудник правоохранительных органов.