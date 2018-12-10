Это не будет иметь последствий: президент Молдавии рассказал, за что его отстранил суд
Кишинев, 10 декабря. Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента страны Игоря Додона от исполнения обязанностей. Однако это отстранение не повлечет никаких последствий, заявил Додон в интервью Федеральному агентству новостей.
«Это не будет иметь никаких последствий, это происходит уже в пятый раз, — заявил президент Молдавии. — На этот раз причина заключается в моем отказе подписывать законопроекты».
В частности, речь идет о попытке переименовать День Победы на европейский манер, рассказал собеседник ФАН.
«Я отказался подписать четыре законопроекта, в том числе о превращении 9 Мая в «День Европы» вместо праздника Победы», — пояснил молдавский лидер.
Теперь же, после решения суда, эти законопроекты подпишет просто спикер парламента, добавил Игорь Додон в интервью ФАН.
Молдавия по конституции является парламентской республикой, полномочия президента ограничены. Большинство в молдавском парламенте имеют Демократическая и Либеральная партии, находящиеся под контролем олигарха Владимира Плахотнюка. Обе партии выступают за проевропейский курс. Президент Додон стоит, напротив, на позициях сближения с Россией.