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Политика

Это не будет иметь последствий: президент Молдавии рассказал, за что его отстранил суд

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Президент Молдавии Игорь Додон

Кишинев, 10 декабря. Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента страны Игоря Додона от исполнения обязанностей. Однако это отстранение не повлечет никаких последствий, заявил Додон в интервью Федеральному агентству новостей.

«Это не будет иметь никаких последствий, это происходит уже в пятый раз, — заявил президент Молдавии. — На этот раз причина заключается в моем отказе подписывать законопроекты».

В частности, речь идет о попытке переименовать День Победы на европейский манер, рассказал собеседник ФАН.

«Я отказался подписать четыре законопроекта, в том числе о превращении 9 Мая в «День Европы» вместо праздника Победы», — пояснил молдавский лидер.

Игорь Додон

Теперь же, после решения суда, эти законопроекты подпишет просто спикер парламента, добавил Игорь Додон в интервью ФАН.

Молдавия по конституции является парламентской республикой, полномочия президента ограничены. Большинство в молдавском парламенте имеют Демократическая и Либеральная партии, находящиеся под контролем олигарха Владимира Плахотнюка. Обе партии выступают за проевропейский курс. Президент Додон стоит, напротив, на позициях сближения с Россией.

Автор: Николай Хренков
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