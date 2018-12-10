Песков о «вмешательстве» РФ в выборы США: Мы уже изрядно утомились этими феерическими расследованиями

Москва, 10 декабря. Российские власти устали от спекуляций на тему предположительного «вмешательства» РФ в выборы США. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Первое: мы уже изрядно утомились этими феерическими расследованиями. Второе: мы не знаем этих лиц в расследовании», — отметил он, комментируя новые данные, которые обнародовал директор ФБР Роберт Мюллер.

Напомним, что американские власти обвинили Россию в том, что она вмешалась в президентские выборы, которые проходили в США осенью 2016 года. Правоохранительные органы начали масштабное расследование с целью доказать факт вмешательства, однако за два года работы не было обнаружено ни одного доказательства хоть какой-либо причастности Москвы к американским выборам.

По словам президента РФ Владимира Путина, расследование по вмешательству является попыткой противников Трампа оправдать неудачу его оппонента на выборах. Примечательно, что президент США Дональд Трамп тоже отрицает факт вмешательства, считая развернутую против России кампанию «охотой на ведьм».