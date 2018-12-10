Москва, 10 декабря. Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» приняли в состав Черноморского флота РФ. Церемония приема корабля на службу состоялась в понедельник в Севастополе, об этом сообщил глава отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулев.

«Сегодня в Севастополе прошла торжественная церемония по приёму в состав Черноморского флота новейшего малого ракетного корабля «Орехово-Зуево», — заявил Рулев.

По словам представителя ЧФ РФ, Андреевский флаг корабля «Орехово-Зуево» освятили в храме Архистратига Михаила и морем доставили на причал Минная стенка. Рулев отметил, что с напутственной речью экипажу корабля выступили командующий ЧФ РФ вице-адмирал Александр Моисеев, представители Главного командования ВМФ РФ, а также духовенство.

Моисеев в своей речи отметил, что принятие корабля «Орехово-Зуево» в состав флота – «это реализация плана по модернизации флота». Командующий добавил, что поступление новых кораблей идет в соответствии с графиком. Моряки ЧФ РФ доказывают «не на словах, а на деле», что способны эффективно управлять новыми образцами техники.

«Очевидно, что Черноморский флот становится сильнее, а значит и Россия на южном морском направлении тоже становится сильнее», — подытожил Моисеев.

Начальник отдела информационного обеспечения добавил, что после церемонии принятия экипаж корабля приступил к отработке курсовых задач. После этого моряки будут отрабатывать плановые задачи боевой подготовки.