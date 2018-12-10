Додона отстранили от должности президента Молдавии

Кишинев, 10 декабря. Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента страны Игоря Додона от исполнения его обязанностей. Это было сделано для утверждения пяти законов, которые не получили одобрения Додона.

«Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа выполнить конституциональные обязательства и промульгировать (одобрить) законы, утвержденные парламентом», — заявил председатель Конституционного суда Михай Поалелунжь.

Отмечается, что данное решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Президент Молдавии отказался подписать пять повторно одобренных парламентом документов. Речь идет о передаче территории бывшего республиканского стадиона под строительство нового здания американского посольства, праздновании 9 мая Дня Европы, новом кодексе о теле – и радиовещании, а также о двух законах о карабинерах. Теперь законы, которые Додон «забраковал», подпишет глава парламента.

Отметим, что Додона уже четыре раза отстраняли от обязанностей. Противостояние между президентом и парламентом идет уже не первый год. Основной темой для спора остается внешняя политика Молдавии: Додон выступает за сближение с Россией, парламент придерживается западного курса.