«ВКонтакте» готовит конкурента Telegram

Москва, 10 декабря. Российская компания «ВКонтакте» работает над созданием собственного мессенджера. Об этом в понедельник заявил официальный представитель ВК.

«Мы действительно на постоянной основе тестируем различные продукты, мессенджер — один из них», — пояснил он.

Согласно предварительной информации, приложение получит название VK Me. Его можно будет установить как на iOS, так и на Android, при этом мессенджер никак не будет привязан к социальной сети «ВКонтакте» — пользоваться им сможет любой человек.

Таким образом, VK Me в теории может стать конкурентом популярному мессенджеру Telegram, который заблокирован в России по решению Роскомнадзора из-за отказа руководства компании сотрудничать с ФСБ. Примечательно, что Telegram создал основатель «ВКонтакте» Павел Дуров.

Ранее сообщалось, что соцсеть «ВКонтакте» начнет возвращать кешбэк за офлайн-покупки пользователям платежной системы VK Pay. Первыми партнерами компании стали PepsiCo и Good Food.