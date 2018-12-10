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Песков заверил, что Путин встретится с судьями КС РФ

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Песков заверил, что Путин встретится с судьями КС РФ

Москва, 10 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что встреча Владимира Путина с судьями Конституционного суда якобы не состоится, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Президент встретится с судьями КС РФ. От его имени будет дан торжественный старт по случаю празднования 25-летия Конституции России», — заявил представитель Кремля.

Напомним, сообщения о том, что встреча якобы отменилась ранее распространило издание РБК.

Автор: Анастасия Стовба
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