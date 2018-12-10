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Путин проведет встречу с президентом «Норильского никеля»

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Путин проведет встречу с президентом «Норильского никеля»

Москва, 10 декабря. Президент России Владимир Путин проведет встречу с председателем правления ПАО «ГМК Норильский никель» Владимиром Потаниным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент уделяет этому повышенное внимание: градообразующая компания. Держит в поле внимания, регулярно с руководителями проводит встречи», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.

По словам пресс-секретарь президента РФ, глава государства в понедельник, 10 декабря, будет работать в столице. У Путина запланированы встречи и совещания, вечером, возможно, состоятся телефонные переговоры международного уровня, добавил Песков.

Автор: Кристина Волкова
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