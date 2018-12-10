Кремль отреагировал на расследование «вмешательства» России в протесты «желтых жилетов»

Москва, 10 декабря. Москва считает протесты во Франции исключительно внутренним делом Парижа и придерживается политики невмешательства в дела других государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее глава французского внешнеполитического ведомства заявил, что Минобороны страны ведет расследование о «причастности» России к протестам. Песков подчеркнул, что на самом деле речь в заявлении главы МИД Франции шла о так называемом «вмешательстве извне».

«Я бы поправил: не «возможная причастность России», а «возможное вмешательство извне». Россия — это потом уже наши «друзья» стали укладывать в контекст», — сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва не собирается вмешиваться в дела Парижа и с уважением относится к суверенитету Франции.

«Признательны, когда французская сторона отвечает нам взаимностью. Какие-либо утверждения о возможной причастности России (к событиями во Франции) являются ничем иным, как клеветой», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что развитию отношений с Францией Кремль придает большое значение. Над отношениями Москвы и Парижа, по его словам, работают обе стороны.