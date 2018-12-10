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Песков не исключил, что Путин посетит церемонию прощания с Алексеевой

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Песков не исключил, что Путин посетит церемонию прощания с Алексеевой

Москва, 10 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что президент РФ Владимир Путин посетит церемонию прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я этого не исключаю, тем более что завтра будет день, во многом посвященный правозащитнической проблематике», — заявил Песков в ответ на вопрос о визите президента на церемонию прощания.

Также пресс-секретарь отметил, что завтра пройдет заседание Совета по правам человека. В такой день не отдать дань памяти Людмиле Алексеевой было бы невозможно, добавил Песков.

Напомним, Алексеева скончалась на 92-м году жизни. Прощание с правозащитницей состоится во вторник в московском Центральном доме журналиста.

Автор: Софья Куликова
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