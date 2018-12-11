Дамаск, 11 декабря. Компетентные органы Сирии в сотрудничестве с комитетами по национальному примирению обнаружили на севере провинции Эль-Кунейтра медицинское оборудование и лекарства, которые раньше принадлежали террористическим группировкам. Соответствующую информацию получил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам сирийского военного, все обнаруженные лекарства и оборудование были производства США, Израиля и Великобритании. По всей видимости, этим пользовались террористические группировки в своих полевых госпиталях перед тем, как уйти из региона.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

«Израиль постоянно помогает террористическим группировкам, вот мы нашли израильские продукты для боевиков в юго-западном пригороде Эль-Кунейтры. Это разные продукты: есть еда, масла и даже медикаменты: бинты для ран, дезинфицирующие средства и многое другое», — рассказал один из местных военных.

Это далеко не первый случай, когда сирийские войска натыкаются на медикаменты или оружие террористических группировок при прочесывании освобожденной провинции. Совсем недавно Федеральное агентство новостей сообщало об обнаружении большого количества оружия и различных боеприпасов при прочесывании района озера аль-Хуррия в центральной части провинции Эль-Кунейтра.