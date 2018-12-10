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В Кремле не видели указ о назначении Костюкова новым главой ГРУ

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В Кремле не видели указ о назначении Костюкова новым главой ГРУ

Москва, 10 декабря. В Кремле не видели указ о назначении Игоря Костюкова новым главой Главного разведывательного управления (ГРУ). Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Не видел указа, не могу сказать», — заявил он. 

Ранее СМИ сообщили, что новым главой ГРУ Генштаба ВС России впервые в истории страны назначен военнослужащий Военно-морского флота — вице-адмирал Игорь Костюков. 

Автор: Кристина Волкова
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