В Кремле не видели указ о назначении Костюкова новым главой ГРУ

Москва, 10 декабря. В Кремле не видели указ о назначении Игоря Костюкова новым главой Главного разведывательного управления (ГРУ). Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Не видел указа, не могу сказать», — заявил он.

Ранее СМИ сообщили, что новым главой ГРУ Генштаба ВС России впервые в истории страны назначен военнослужащий Военно-морского флота — вице-адмирал Игорь Костюков.