Конкурс красоты в ЦАР способствует примирению конфликтующих сторон — эксперт

В минувшее воскресенье в Центральноафриканской Республике состоялся финал конкурса красоты «Мисс ЦАР». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Среди гостей мероприятия был президент ЦАР, члены правительства и представители Российской Федерации, которые спонсировали конкурс. В республику, в частности, приехала «Мисс Россия — 2013» Эльмира Абдразакова. Она поздравила финалисток и выступила на конкурсе «Мисс ЦАР» с речью.

Но это не единственное, для чего Абдразакова приехала в ЦАР. Сразу по приезду в столицу, утром в субботу, «Мисс Россия» провела гуманитарную акцию в Доме матери и ребенка. Она привезла с собой бытовую технику, коробки с детским питанием и прочие вещи, необходимые матерям ЦАР.

Как пишет центральноафриканское издание Le Potentiel Centrafricain, без помощи Российской Федерации конкурс красоты не состоялся бы вообще. Организаторы мероприятия признались — денег на проведение конкурса «Мисс ЦАР» у них не было, а спонсоров найти не удавалось. Узнав об этом, россияне предложили взять на себя расходы.

«Рядом с россиянами легко забыть, что кризис еще не преодолен. Они несут радость народу ЦАР: дети расплываются в улыбках, а женщины снова чувствуют себя женщинами», — пишет издание.

Россия поставила цель — урегулировать конфликт в ЦАР

Независимый аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что проведение конкурсов красоты — неважно где они проходят, в Российской Федерации либо Центральноафриканской республике — вещь не политическая.

«Мужской глаз, да, полагаю, и женский тоже, радуется, глядя на молодых и красивых женщин. Их выход на подиум — это всегда интересно и занимательно; разумеется, если конкурс организован грамотно и проводится честно. Однако учитывая то обстоятельство, что конкурс проводится на разоренной гражданской войной территории ЦАР, да еще и при содействии российской стороны, при участии приехавшей в ЦАР победительницы конкурса «Мисс Россия — 2013» Эльмиры Абдразаковой, которая сочла для себя необходимым и важным поздравить финалисток конкурса «Мисс ЦАР» и вместе с женой президента ЦАР «короновать» победительницу, данное мероприятие приобрело и политический характер», — считает Владимир Соловейчик.

Эксперт отметил, что власти ЦАР не просто получают «эстетическую радость от общения с Эльмирой Абдразаковой» и не просто рассчитывают на спонсорскую помощь — в республике демонстрируют готовность у дальнейшему укреплению сотрудничества с РФ в самых разных областях, включая военно-техническое сотрудничество.

Конкурс красоты — лишь одна из форм, призванная актуализировать идею взаимодействия с РФ в глазах жителей ЦАР, подчеркнул эксперт, для которых это сотрудничество предстало в образе красавицы Эльмиры «весомо, грубо, зримо», говоря словами классика советской поэзии Владимира Маяковского.

«Эта наглядность — умелый ход тех, кто готовил и организовывал данное мероприятие в интересах сотрудничества правительств двух стран. Это важный вклад в дело мирного урегулирования конфликта на территории ЦАР, — возможно, не менее важное с гуманитарной точки зрения, чем обучение офицеров правительственной армии и отправка военных специалистов-инструкторов. Это — проявление «народной дипломатии», которая в данном случае выступает в прелестном облике победительницы конкурса «Мисс Россия — 2013».