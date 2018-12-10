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Конкурс красоты в ЦАР способствует примирению конфликтующих сторон — эксперт

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Важный вклад: эксперт рассказал, почему без участия России не состоялся бы конкурс «Мисс ЦАР»

В минувшее воскресенье в Центральноафриканской Республике состоялся финал конкурса красоты «Мисс ЦАР». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Среди гостей мероприятия был президент ЦАР, члены правительства и представители Российской Федерации, которые спонсировали конкурс. В республику, в частности, приехала «Мисс Россия — 2013» Эльмира Абдразакова. Она поздравила финалисток и выступила на конкурсе «Мисс ЦАР» с речью.

Но это не единственное, для чего Абдразакова приехала в ЦАР. Сразу по приезду в столицу, утром в субботу, «Мисс Россия» провела гуманитарную акцию в Доме матери и ребенка. Она привезла с собой бытовую технику, коробки с детским питанием и прочие вещи, необходимые матерям ЦАР.

Важный вклад: эксперт рассказал, почему без участия России не состоялся бы конкурс «Мисс ЦАР»

Как пишет центральноафриканское издание Le Potentiel Centrafricain, без помощи Российской Федерации конкурс красоты не состоялся бы вообще. Организаторы мероприятия признались — денег на проведение конкурса «Мисс ЦАР» у них не было, а спонсоров найти не удавалось. Узнав об этом, россияне предложили взять на себя расходы.

«Рядом с россиянами легко забыть, что кризис еще не преодолен. Они несут радость народу ЦАР: дети расплываются в улыбках, а женщины снова чувствуют себя женщинами», — пишет издание.

Россия поставила цель — урегулировать конфликт в ЦАР

Независимый аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что проведение конкурсов красоты — неважно где они проходят, в Российской Федерации либо Центральноафриканской республике — вещь не политическая.

«Мужской глаз, да, полагаю, и женский тоже, радуется, глядя на молодых и красивых женщин. Их выход на подиум — это всегда интересно и занимательно; разумеется, если конкурс организован грамотно и проводится честно.

Однако учитывая то обстоятельство, что конкурс проводится на разоренной гражданской войной территории ЦАР, да еще и при содействии российской стороны, при участии приехавшей в ЦАР победительницы конкурса «Мисс Россия — 2013» Эльмиры Абдразаковой, которая сочла для себя необходимым и важным поздравить финалисток конкурса «Мисс ЦАР» и вместе с женой президента ЦАР «короновать» победительницу, данное мероприятие приобрело и политический характер», — считает Владимир Соловейчик.

Важный вклад: эксперт рассказал, почему без участия России не состоялся бы конкурс «Мисс ЦАР»

Эксперт отметил, что власти ЦАР не просто получают «эстетическую радость от общения с Эльмирой Абдразаковой» и не просто рассчитывают на спонсорскую помощь — в республике демонстрируют готовность у дальнейшему укреплению сотрудничества с РФ в самых разных областях, включая военно-техническое сотрудничество.

Конкурс красоты — лишь одна из форм, призванная актуализировать идею взаимодействия с РФ в глазах жителей ЦАР, подчеркнул эксперт, для которых это сотрудничество предстало в образе красавицы Эльмиры «весомо, грубо, зримо», говоря словами классика советской поэзии Владимира Маяковского.

«Эта наглядность — умелый ход тех, кто готовил и организовывал данное мероприятие в интересах сотрудничества правительств двух стран. Это важный вклад в дело мирного урегулирования конфликта на территории ЦАР, — возможно, не менее важное с гуманитарной точки зрения, чем обучение офицеров правительственной армии и отправка военных специалистов-инструкторов.

Это — проявление «народной дипломатии», которая в данном случае выступает в прелестном облике победительницы конкурса «Мисс Россия — 2013».

Не исключено, что мероприятие на стадионе города Банги внесет свой вклад в дело примирения конфликтующих сторон и покажет им, что мирная жизнь куда лучше, чем вооруженное противостояние.

Если это так и выйдет, то цель, поставленная при проведении конкурса, будет реализована», — резюмировал Соловейчик.

Автор: Илья Муромский
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