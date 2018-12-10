Сирия: почему курды препятствуют урегулированию кризиса в САР
Подпольные ячейки «Отрядов народной самообороны» продолжают свою операцию «Гнев оливок» в Африне. Накануне курды в очередной раз совершили нападение на отряд «Сирийской свободной армии» (ССА). Новая атака произошла в районе населенного пункта Абла. По информации СМИ, в ходе перестрелки погибло двое боевиков ССА и еще несколько получили ранения. В тот же день боевики YPG аналогичным образом уничтожили автомобиль вооруженной группировки «Ахрар аш-Шам» в районе Джандарис, убив двух джихадистов.
В последнее время курдские вооруженные формирования активизировали свои партизанские операции в Африне, вынуждая турецких военных и боевиков ССА предпринимать дополнительные «меры безопасности». Однако успехом эти меры не увенчались. Например, 3 декабря YPG опубликовали заявление, в котором утверждалось, что 11 поддерживаемых Турцией боевиков были убиты в двух новых нападениях неподалеку от Африна. А за день до этого отряд курдских боевиков напал на патруль «Джейш аль-Ислам» в деревне Дермишмише, расположенной близ Африна. По сообщениям прессы, пять членов данной группировки были убиты, трое других получили ранения, а их транспортное средство было уничтожено. Тогда же, второго декабря, курды провели еще одну операцию в Джандарисе, уничтожив военный автомобиль, расположенный на территории штаб-квартиры «Ахрар аш-Шам». Согласно сообщению YPG, шесть протурецких боевиков были убиты и восемь ранены.
Чего пытаются добиться курды, обостряя и без того непростую ситуацию на севере Сирии, Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Александр Асафов. Он отметил, что позиция курдов не только не способствует урегулированию сирийского кризиса, но и является причиной эскалации.
«Позиция курдов не была и не может быть конструктивной, поскольку они не являются некой единой силой. Курды — это несколько различных группировок без общего командования, хотя формально оно вроде как есть. Этими людьми весьма успешно манипулируют, обещая им различные несбыточные истории, связанные и с отдельным «Курдистаном», и тем, что [легитимно избранный глава Сирии Башар] Асад якобы обязан выполнить все их требования без всякого обсуждения. И эти люди ведут себя так, как ведут: внутри курдских формирований имеют место различного рода конфликты», — отмечает собеседник агентства.
Он напомнил, что курды отвергли все предложения сирийского правительства, которое неоднократно призывало провести мирные, конструктивные переговоры.
«Поэтому ни о каком едином управлении и ни о каком конструктивном общении с законной сирийской властью не может идти и речи. Это будет продолжаться до тех пор, пока американцы манипулируют курдами. Я допускаю, что при сохранении этой линии поведения у курдов продолжатся серьезные проблемы с турками. И это может привести к тому, что неприятности начнутся не только у тех курдских формирований, которые в перспективе могут быть полностью уничтожены, но и у простых курдов, которые не вовлечены в конфликт и не развешивают портреты [Абдуллы] Оджалана по всей Сирии», — говорит политолог.
Напомним, в марте этого года в ходе операции «Оливковая ветвь» кантон Африн перешел под контроль турецких вооруженных сил и боевиков протурецких группировок. Поводом к проведению операции послужило провокационное намерение США создать так называемые силы безопасности границы на основе курдских вооруженных формирований, признанных Турцией террористическими.
«США любят создавать различные формации под разными вывесками. Но новые люди не появляются, люди одни и те же. Мы помним, как Соединенные Штаты из так называемой «умеренной оппозиции», фактически боевиков, создавали различные структуры. Еще одно название, добавленное к более чем 60 группировкам, ничего не изменит. Это было декларативное намерение, в нем не было ни военного, ни какого-либо иного содержания», — резюмировал Александр Асафов.