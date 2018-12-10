Сирия: почему курды препятствуют урегулированию кризиса в САР

Подпольные ячейки «Отрядов народной самообороны» продолжают свою операцию «Гнев оливок» в Африне. Накануне курды в очередной раз совершили нападение на отряд «Сирийской свободной армии» (ССА). Новая атака произошла в районе населенного пункта Абла. По информации СМИ, в ходе перестрелки погибло двое боевиков ССА и еще несколько получили ранения. В тот же день боевики YPG аналогичным образом уничтожили автомобиль вооруженной группировки «Ахрар аш-Шам» в районе Джандарис, убив двух джихадистов.

В последнее время курдские вооруженные формирования активизировали свои партизанские операции в Африне, вынуждая турецких военных и боевиков ССА предпринимать дополнительные «меры безопасности». Однако успехом эти меры не увенчались. Например, 3 декабря YPG опубликовали заявление, в котором утверждалось, что 11 поддерживаемых Турцией боевиков были убиты в двух новых нападениях неподалеку от Африна. А за день до этого отряд курдских боевиков напал на патруль «Джейш аль-Ислам» в деревне Дермишмише, расположенной близ Африна. По сообщениям прессы, пять членов данной группировки были убиты, трое других получили ранения, а их транспортное средство было уничтожено. Тогда же, второго декабря, курды провели еще одну операцию в Джандарисе, уничтожив военный автомобиль, расположенный на территории штаб-квартиры «Ахрар аш-Шам». Согласно сообщению YPG, шесть протурецких боевиков были убиты и восемь ранены.

Чего пытаются добиться курды, обостряя и без того непростую ситуацию на севере Сирии, Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Александр Асафов. Он отметил, что позиция курдов не только не способствует урегулированию сирийского кризиса, но и является причиной эскалации.

«Позиция курдов не была и не может быть конструктивной, поскольку они не являются некой единой силой. Курды — это несколько различных группировок без общего командования, хотя формально оно вроде как есть. Этими людьми весьма успешно манипулируют, обещая им различные несбыточные истории, связанные и с отдельным «Курдистаном», и тем, что [легитимно избранный глава Сирии Башар] Асад якобы обязан выполнить все их требования без всякого обсуждения. И эти люди ведут себя так, как ведут: внутри курдских формирований имеют место различного рода конфликты», — отмечает собеседник агентства.

Он напомнил, что курды отвергли все предложения сирийского правительства, которое неоднократно призывало провести мирные, конструктивные переговоры.

«Поэтому ни о каком едином управлении и ни о каком конструктивном общении с законной сирийской властью не может идти и речи. Это будет продолжаться до тех пор, пока американцы манипулируют курдами. Я допускаю, что при сохранении этой линии поведения у курдов продолжатся серьезные проблемы с турками. И это может привести к тому, что неприятности начнутся не только у тех курдских формирований, которые в перспективе могут быть полностью уничтожены, но и у простых курдов, которые не вовлечены в конфликт и не развешивают портреты [Абдуллы] Оджалана по всей Сирии», — говорит политолог.

Напомним, в марте этого года в ходе операции «Оливковая ветвь» кантон Африн перешел под контроль турецких вооруженных сил и боевиков протурецких группировок. Поводом к проведению операции послужило провокационное намерение США создать так называемые силы безопасности границы на основе курдских вооруженных формирований, признанных Турцией террористическими.