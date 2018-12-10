Тимошенко обещает в случае победы на выборах вдвое уменьшить цены на газ для украинцев

Киев, 10 декабря. Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая планирует идти на президентские выборы, пообещала гражданам страны в случае своей победы снизить для них цены на газ в два раза. Об этом депутат Рады написала на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что цены на голубое топливо для украинцев необоснованно завышенные и несправедливые. При этом она отметила, что некоторые сомневаются, что их можно уменьшить вдвое.

Тимошенко опубликовала видео, в котором объяснила, почему тарифы на газ могут быть снижены. Экс-премьер указала на то, что украинские государственные предприятия добывают газа больше, чем необходимо для нужд граждан.

Стоимость газа с учетом налогов и расходов на транспортировку, по ее словам, составляет 3,55 гривен (примерно 13 центов) за один кубический метр, однако население платит 8,55 гривен (32 цента).

«Я гарантирую, что цены будут снижены минимум вдвое», — пообещала Тимошенко.

Президентские выборы на Украине запланированы на март 2019 года​​​. Официально избирательная кампания в стране начинается в конце декабря.

Цена на голубое топливо для украинских граждан с 1 ноября повысилась на 23,5% и составила порядка 300 долларов за тысячу кубометров, что привело к росту цен на коммунальные услуги. Повышение цены на газ было главным требованием Международного валютного фонда (МВФ) в рамках предоставления очередного кредита киевским властям.