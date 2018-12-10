Будет список, тогда и поговорим: в МИД ЛНР отреагировали на санкции ЕС из-за выборов в Донбассе

Евросоюз ввел ограничительные меры против девяти человек за организацию и проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках 11 ноября. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.

Таким образом, Совет ЕС ратифицировал введение рестрикций против девяти физических лиц за проведение якобы «незаконных выборов в Луганском и Донецком регионах».

Технически данное решение было утверждено на прошлой неделе, 5 декабря, на уровне постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе, однако оно вступает в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.

По информации ТАСС, главные фигуранты санкционного перечня — представители администраций ДНР и ЛНР. Ограничения в их отношении подразумевают запрет на въезд на территорию ЕС и замораживание персональных денежных счетов в европейских банковских учреждениях, если их удастся обнаружить. Имена людей, попавших под ограничения, не раскрываются.

И. о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего в комментарии Федеральному агентству новостей заявил: пока Евросоюз не предоставит открытый перечень физлиц, попавших под ограничения, можно считать, что санкций никаких и нет вовсе.

«В первую очередь стоит спросить у тех, кто находится в списке. Если список не обнародован, то и санкций никаких нет. Ввести ограничения против неизвестного списка — значит не ввести ничего. Вот когда будет список, тогда и поговорим», — заметил он.

Напомним, выборы в республиках Донбасса состоялись 11 ноября. Согласно итогам, победу одержал врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение «Донецкая республика», а также и. о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение «Мир Луганщине». За Пушилина отдали свой голос более 60% избирателей, за Пасечника — более 67%.

Нелегитимным избирательный процесс в Донбассе считают в Евросоюзе и США. При этом международные наблюдатели, находившиеся в ДНР и ЛНР в день выборов, подчеркивали, что голосование в республиках прошло в соответствии с демократическими принципами и без серьезных нарушений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что выборы в Донбассе не идут вразрез с минскими договоренностями.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военные действия против ДНР и ЛНР, которые объявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке, но Киев систематически нарушает все договоренности и обстреливает территории республик Донбасса.