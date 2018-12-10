«Украина превратилась в базикало»: в Киеве не уверены в будущем страны после выборов

Киев, 10 декабря. Многие, в том числе киевские власти, не уверены в будущем Украины после президентских выборов. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

Во время интервью журналистка издания «Страна.UA» Светлана Крюкова спросила его, каким будет будущее Украины после дня голосования.

«Этого не знает никто. Даже те, кто об этом очень сильно беспокоится», — отметил Матиос.

По его мнению, «Украина превратилась в базикало» — общество пустых разговоров и болтовни. Военный прокурор страны считает, что все «волны», беспокоящие граждан государства, рождаются в «медийной плоскости». В жизни же, отметил Матиос, оказывается все иначе. Военный прокурор возмутился тем, что «гиперлуп не может доехать до Борисполя». Он задался вопросом: что будет в стране дальше?

Напомним, запуск Бориспольского экспресса, известного как «украинский гиперлуп», стал одним из наиболее шумных скандалов в стране. Поезд, запуск которого громко рекламировали, и в открытии которого участвовал президент Украины Петр Порошенко, сломался в первый день работы. Позже поломка произошла снова, а спустя еще неделю рейсы Бориспольского экспресса и вовсе сократили.

Выборы президента на Украине назначены на 31 марта 2019 года. Верховная рада приняла постановление о проведении выборов в назначенную дату. Однако необходимо учитывать, что сейчас в 10 регионах Украины введено военное положение в связи с провокацией ВМСУ в Керченском проливе. Военным положением действующая власть может ограничивать права и свободы граждан. Кроме того, во время действия особого режима проведение дня голосования, по нормам украинского законодательства, невозможно.