Польская прокуратура займется расследованием инцидента на концерте ансамбля Александрова

Варшава, 10 декабря. Польская прокуратура проведет проверку по факту попыток срыва концерта Ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова. Полиция польского города Быдгощ уже передала в надзорный орган все необходимые для расследования материалы.

«Предварительно полиция квалифицировала произошедшее как нарушение закона о массовых мероприятиях​. Мы собрали необходимые материалы и передали их в прокуратуру, которая и примет решение», — пояснили РИА Новости в полиции.

Ранее сообщалось, что несколько радикалов выскочили на сцену во время выступления ансамбля в Быгдоще и развернули антироссийский баннер. Зрители отреагировали на выходку хулиганов крайне негативно и освистали провокаторов, после чего их вывела из зала полиция.

Ранее сообщалось, что ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова в декабре устроит гастроли в Польше в честь 90-летия коллектива. Певцы выступят в семи городах Польши и исполнят самые известные российские песни — «Священная война», «Смуглянка», «Калинка», «Очи черные» и «Ямщик, не гони лошадей».