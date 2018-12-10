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Власти определили специализации для российских регионов

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Власти определили специализации для российских регионов

Москва, 10 декабря. Российское правительство разработало стратегию развития федеральной и региональной политики. Согласно документу, предусмотрено разделение регионов на разные типы.

Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на документ, внесенный на обсуждение министерством экономического развития РФ. Отмечается, что подлинность данного документа подтвердили несколько чиновников федерального уровня.

Кабмин планирует закрепить за регионами производственные специализации, от которых будет зависеть распределение средств из бюджета. Отмечается, что специализаций, которые будут закреплены за конкретным регионом, может быть несколько. При этом федеральные власти будут рекомендовать свои варианты, а региональные — принимать или отклонять их.

Согласно плану, регионы будут разделены на несколько типов: крупные города и городские агломерации, малые и средние города, сельские поселения, агропромышленные и минерально-сырьевые центры.

Автор: Данила Копп
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