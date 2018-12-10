Наблюдатели от СНГ заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах в Армении

Ереван, 10 декабря. Наблюдатели от СНГ не зафиксировали серьезных нарушений во время проведения выборов в Армении. Об этом в понедельник заявил первый заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.

«Состоявшиеся 9 декабря 2018 года внеочередные проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Республики Армения. Выборы прошли на многопартийной основе, были прозрачными и открытыми», — отметил он.

По словам Гуминского, наблюдатели заметили отдельные нарушения, однако в целом они не могут повлиять на результаты голосования.

Ранее сообщалось, что блок действующего главы правительства Армении Николы Пашиняна лидирует на выборах парламента Армении с результатом 59,71% после обработки данных с 29 избирательных участков.

Следом расположилась партия «Процветающая Армения», в активе у которой 15,21%. «Просвещенная Армения» на данный момент набирает 5,52%. Пятипроцентный барьер преодолевает и Республиканская партия.