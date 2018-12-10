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«А кто заезжает в Украину?»: Яценюк рассказал о большой беде страны

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«А кто заезжает в Украину?»: Яценюк рассказал о большой беде страны

Киев, 10 декабря. Трудовая миграция становится большой проблемой для Украины, заявил бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк в эфире телеканала «Аверс».

Бывший украинский премьер отметил, что инвесторы отказываются запускать свои проекты на Украине из-за отсутствия квалифицированной рабочей силы. Он привел в качестве примера историю с немецкими инвесторами, которые планировали открыть на Волыни завод на тысячу мест, однако отказались. Как оказалось, из-за отсутствия квалифицированных специалистов, добавил он.

«А кто заезжает в Украину?»: Яценюк рассказал о большой беде страны

Яценюк отметил, что украинцы едут работать в Польшу, поляки — в Германию, а немцы — в Швейцарию. И это, по его словам, мировая тенденция.

«Трудовая миграция. И это большая беда…Возникает вопрос — если поляки едут в Германию, то украинцы заехали в Польшу, а кто заезжает в Украину?» — заявил Яценюк.

Ранее лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что миллионы украинцев сбегают из страны за рубеж. Согласно приведенным Тимошенко данным, более трех миллионов украинцев постоянно работают в других странах, при этом количество сезонных мигрантов примерно в три раза больше — девять миллионов. По ее мнению, украинцы уезжают из Украины из-за того, что жизнь в стране превратилась в выживание.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «массовый панический побег» украинцев из страны, о котором говорила Тимошенко, закономерным итогом Евромайдана.

Автор: Данила Копп
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