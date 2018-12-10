Курс доллара упал до 66,21 рубля на открытии торгов

Москва, 10 декабря. Курс американской валюты снизился на открытии торгов Московской биржи в понедельник — к 10.00 доллар стоил 66,34 рубля, что на шесть копеек ниже показателя на закрытии биржи в минувшую пятницу. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По имеющимся данным, на протяжении следующего часа доллар продолжил дешеветь и к 11.00 торговался на отметке в 66,21 рубля.

Вместе с тем курс евро на открытии торгов увеличился на пять копеек и составлял 75,79 рубля, далее европейская валюта продолжила падать и к 11.00 стоила 75,65 рубля, пишет «Свободная пресса».

Официальный курс доллара, установленный Банком Российской Федерации на 8 декабря, составлял 66,9227 рубля, а курс евро — 76,0777 рубля.