Москва, 10 декабря. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе последних переговоров ни разу не обсуждали возможность передачи Курильских островов Японии​​​, об этом заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Могу вам сказать, что по долгу службы участвовал в ряде переговоров Путина и Абэ — никакая проблема передачи островов там ни разу не обсуждалась», — рассказал полпред президента РФ.

По словам Трутнева, в рамках переговоров Путин и Абэ обсуждали вопросы совместной экономической деятельности на Курилах. Полпред президента РФ подчеркнул, что Токио мог бы активнее выступать инвестором Курильских островов.

Напомним, Курильские острова являются предметом многолетних споров РФ и Японии после Второй мировой войны. Так, Токио претендует на южные Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Япония ссылается на договор от 1855 года. В Москве отмечают, что острова вошли в состав СССР по итогам войны, их принадлежность России соответствует всем международно-правовым нормам и не подлежит сомнению.