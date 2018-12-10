Россия направила ноту властям Хайнаня из-за ситуации с туристами

Пекин, 10 декабря. Россия направила властям китайской провинции Хайнань ноту с просьбой взять под контроль ситуацию с российскими туристами. Об этом в понедельник заявила атташе Генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин.

«Со своей стороны мы пока направили ноту в правительство провинции КНР Хайнань с просьбой взять под контроль вопросы о размещении, питании, медицинского обслуживания российских туристов, чьи рейсы были отменены», — отметил он.

Дипломат добавил, что Ростуризм поддерживает контакты с перевозчиком и туроператором, а также разрабатывает дорожную карту по преодолению данного кризиса, передает ТАСС.

Напомним, что более 300 российских туристов застряли на китайском острове Хайнань из-за спора между турфирмой «Жемчужная река» и авиакомпанией «ИрАэро». Авиаперевозчик отменил рейсы в Россию, утверждая, что туристическая компания не оплатила стоимость билетов. Туристам же, которые уже потратили деньги на путевку, предложили купить обратные билеты за свой счет.