В Госдуме предложили изменить порядок общения детей с родителями в случае развода

Москва, 10 декабря. Депутаты Госдумы предложили внести поправки в Семейный кодекс России, согласно которым будет уточнен способ и установлено минимальное время общения между ребенком и родителем, проживающим отдельно, в случае развода отца и матери. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение.

Авторами инициативы стали депутаты Иван Сухарев, Александр Курдюмов, Владимир Сысоев и Василина Кулиева. Парламентарии отметили, что защита семейных ценностей, а также прав детей и их родителей является одной из основных задач государства.

Согласно предложенным поправкам, минимальное время общения между ребенком и проживающим отдельно родителем должно составлять не менее трех часов. По мнению депутатов, долгое отсутствие контакта с одним из родителей негативно сказывается на сознании детей.

«Предлагаемые изменения закона позволят сократить случаи злоупотребления правом со стороны родителей, совместно проживающих с детьми», — говорится в документе, текст которого имеется в распоряжении RT.

Кроме того, поправки устанавливают гарантии по обеспечению минимального времени личного общения детей и родителей, отдельно проживающих от них. Отмечается, что принятие закона также положительно скажется на регулировании родственных и семейных отношений.