Британия получила право отказаться от Brexit в одностороннем порядке

Брюссель, 10 декабря. Великобритания может в одностороннем порядке отменить процесс выхода из Европейского союза (Brexit). Об этом говорится в официальном постановлении Европейского суда — высшей судебной инстанции ЕС.

«Великобритания имеет право без преград и в одностороннем порядке отозвать уведомление о планах выйти из ЕС», — следует из постановления.

По данным издания The Guardian, вердикт суда, который не может быть обжалован, подстегнет обсуждение о проведении второго референдума о Brexit в Соединенном Королевстве.

Напомним, по итогам референдума в 2016 году большинство британцев — 51,9% — высказались за выход страны из состава стран-участниц ЕС. Впрочем, по итогам опубликованного в середине ноября текущего года опроса телеканала Sky News, 54% британских граждан желали бы, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС.

Глава британского правительства Тереза Мэй неоднократно заявляла, что исключает вероятность проведения повторного референдума по Brexit.

Британское правительство должно начать процесс выхода из ЕС в марте будущего года. Невзирая на это, до сегодняшнего дня Лондон не договорился о проекте соглашения об отношениях Великобритании с Брюсселем после Brexit.