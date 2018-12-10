«Яндекс» назвал самые популярные в России фильмы и сериалы 2018 года

Москва, 10 декабря. Поисковик «Яндекс» назвал самые популярные в России фильмы и сериалы, которыми чаще всего интересовались россияне.

Что касается фильмов, то 2018 год был «супергеройским». Сразу пять картин, которые были сняты по комиксам, попали в топ. «Мстители: война бесконечности» возглавили список популярных фильмов, второе место занял «Дэдпул 2», четвертое — «Веном» с Томом Харди в главной роли. Седьмого места удостоилась работа Райана Куглера «Черная пантера», девятое место закрепилось за двадцатой картиной кинематографической вселенной Marvel — «Человек-муравей и Оса».

Примечательно, что два российских фильма вошли в десятку самых популярных. И они тоже о супергероях — спортсменах. Замыкает рейтинг фильм про фигуристку «Лед», а бронзу взяла картина о победе сборной Советского Союза по баскетболу над американцами на мюнхенской Олимпиаде.

В список также попали «Мир юрского периода 2», «Мег: Монстр глубины» и мультфильм «Монстры на каникулах 3: Море зовет».

В этом году россияне больше всего интересовались отечественными сериалами. Тройка популярных сериалов выглядит так: «Мажор», «Домашний арест» и «Молодежка». В десятку также попали «Полицейский с Рублевки», «Ивановы-Ивановы», «Улица», «Кровавая барыня», «Гранд», «Остров» и «Ольга».