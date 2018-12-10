Ученые получат Нобелевскую премию за революционный способ лечения рака

Москва, 10 декабря. Американский ученый из Онкологического центра Техасского университета Джеймс Эллисон и его японский коллега из Киотского университета Тасуку Хондзе стали обладателями Нобелевской премии по медицине за открытие революционного способа лечения онкологических заболеваний. Открытие исследователей позволило создать эффективную иммунную противораковую терапию.

Заведующая научным отделом инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Татьяна Семиглазова, комментируя достижение ученых, отметила, что новый способ лечения стал пятым вариантом комплексной терапии онкологических заболеваний. По ее словам, открытие Эллисона и Хондзе уже вошло в медицину и изменило онкологическую практику.

Ранее применялись четыре основных вида лечения раковых заболеваний: хирургическое вмешательство, лучевая терапия, химиотерапия и таргетная терапия. Иммунологи Хондзе и Эллисон создали способ, суть которого заключается в терапии ингибиторами точек иммунного контроля.

Семиглазова пояснила, что возможность справляться с онкологическими заболеваниями заложена в каждом человеке природой, однако при проблемах с иммунной системой организм перестает распознавать злокачественные клетки.

«Препараты, появившиеся благодаря нобелевским лауреатам, — это антитела, которые вновь делают опухолевые клетки видимыми для человеческого организма», — сказала Татьяна Семиглазова в комментарии Nation News.

Она отметила, что 31 год назад Джеймс Эллисон смог определить ген первой точки иммунного контроля, и его команде удалось разработать антитела к этому рецептору. Тасуку Хондзе работал в том же направлении и смог просчитать ген второй контрольной точки. На основании открытий двух ученых были созданы препараты, предназначенные для иммунной терапии при онкологических заболеваниях.

Семиглазова подчеркнула, что иммунотерапию нельзя считать лекарством от всех болезней, и пока она эффективна лишь в каждом четвертом случае. Сейчас ученые ищут маркеры, с помощью которых можно было бы определить, как можно усилить эффект от лечения.