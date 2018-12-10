Наполеон без головы: к беспорядкам во Франции причастен богатейший человек Европы

Обещанного «апокалипсиса сегодня» за выходные 8—9 декабря во Франции не произошло. Елисейские поля удалось защитить от «желтых жилетов» и, по словам министра внутренних дел Пятой республики Кристофа Кастанера, число протестующих благодаря беспрецедентным мерам безопасности, которые были предприняты его ведомством, даже несколько уменьшилось. В нынешних протестных акциях участвовало 125 тысяч человек, по сравнению с 136 000 на прошлой неделе, 179 человек были госпитализированы, а общее число задержанных, включая «превентивные аресты» четверга-пятницы, составило около 1400 человек.

В то же время профсоюз французских полицейских VIGI объявил о присоединении к протестным акциям и объявил бессрочную забастовку своих членов с 8 декабря. Кроме того, движение распространилось за пределы Франции: около 400 человек были арестованы на субботней акции протеста в Брюсселе, а в голландских городах прошли мирные демонстрации.

При этом «нанесен гораздо больший ущерб, чем неделю назад, поскольку протесты 8—9 декабря были более рассредоточенными», — сообщил местному радио заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар.

Убытки от акций протеста (в числе главных пострадавших называется сеть Starbucks — свыше 50 разгромленных кофеен) за эти выходные оцениваются примерно в 300 млн долл., а с 17 ноября, дня начала публичных протестных акций, — в 1,1 млрд долл. Особое беспокойство у властей вызывает возможное сокращение доходов от туризма и розничной торговли.

Ожидается, что французский президент, который до этого предпочитал стоять в стороне от ситуации, встретится с лидерами профсоюзов и бизнеса утром в понедельник 10 декабря. Но это, похоже, «ничья в пользу протестующих».

И, само собой — куда же в нынешней Европе без «русского следа?» — министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о начале расследования возможной причастности… России к организации акций протестов.

«Это сделали русские?» Конечно: ведь Мария Захарова, пародируя поведение наших западных «партнеров» во время украинского «Евромайдана», призвала правительство Франции не допускать «избыточного применения силы против мирных протестантов», — какие еще доказательства вам нужны?!

Показательный факт: на саммит G20 в Буэнос-Айресе 30 ноября Эммануэль Макрон улетал от «желтых жилетов», а прилетел… к «желтым жилетам» же. У трапа его встречали сотрудники аэропорта именно в таком дресс-коде — а вовсе не вице-президент Аргентины Габриэла Макетти, которую о заходе на посадку и приземлении борта французского президента якобы «вовремя не проинформировали»… Если это была и случайность, то весьма символическая.

На следующий день, 1 декабря, многотысячная толпа «желтожилетников» в Париже прорвалась к Триумфальной арке, обезглавив там статую Наполеона и отбив часть лица у статуи символа Франции — Марианны (нынешний прототип — актриса Софи Марсо). На улицах французской столицы горели автомобили. Аналогичные массовые выступления прошли и в других городах страны. На этом фоне правительство решило выполнить требования протестующих и «заморозило» повышение цен на бензин и дизтопливо.

Но, как быстро выяснилось, это требование было не столько причиной, сколько поводом. От имени «желтых жилетов» стали распространяться призывы 8 декабря двинуться на Елисейский дворец и добиться смены правительства и отставки президента, причем силовым путем.

«Присоединяйтесь к нам или оставайтесь дома!» — говорилось в их декларациях после «доброго совета» как можно серьезнее запастись продовольствием, водой и горючим, поскольку «все будет блокировано».

Президент и правительство Франции заявили об угрозе государственного переворота и мобилизовали к 8 декабря почти 90 тысяч вооруженных полицейских, включая жандармерию с броневиками.

Незадолго до этого Макрон сделал несколько достаточно резких антиамериканских заявлений: о том, что Франция — не вассал США, что Евросоюзу нужна собственная армия вне рамок НАТО и, самое главное, что нефть странам ЕС надо покупать не за доллары, а за евро. И получил «майдан» в столице собственной страны, как Шарль де Голль — полвека назад.

Впрочем, обо всем этом к нынешнему дню не написал и не сказал только ленивый. Но пока «в кадр» событий не попадают два немаловажных, на мой взгляд, обстоятельства.

Обстоятельство первое — восхождение Эммануэля Макрона к высшей официальной политической власти во Франции в 2016 году было настолько стремительным и невероятным, что его успех объясняли одним-единственным обстоятельством: в «мужа своей учительницы» вложилась «группа Ротшильдов». И если сейчас Макрона пытаются «валить», как валили в 2013—2014 годах украинского президента Виктора Януковича (кстати, даты «настоящего» начала украинского и французского «майданов» полностью совпадают, только с пятилетним разрывом — 1 декабря 2013 и 2018 годов, соответственно), то это одновременно удар по «группе Ротшильдов», по глобалистам.

А кто его, в таком случае, наносит? Может быть, американская «группа Рокфеллеров», которая провела в Белый дом своего ставленника Дональда Трампа под лозунгом «Make America Great Again!», то есть «глобализации убытков и национализации прибылей»?

В медиа-пространстве активно муссируется причастность к протестам во Франции президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернара Арно. Именно его называют вероятным организатором и спонсором движения «желтых жилетов». Недаром принадлежащая Арно газета Le Parisien «подожгла фитиль» протестов, опубликовав 12 октября майскую (!) петицию против повышения расценок на бензин.

При этом миллиардера считают не просто конкурентом Ротшильдов, но их личным врагом: далеко не случайно в 2012 году, когда Арно вздумал сменить французское гражданство на подданство бельгийского короля, одна из газет «империи Ротшильдов» публично назвала его «богатым придурком».

Многие источники, обвиняющие Арно в причастности к беспорядкам во Франции, называют его богатейшим человеком Европы. Его бизнес строится на «суперпаразитных» брендах, во многом определяющих стиль жизни «высшего общества» по всему миру: отели, алкоголь, одежда, аксессуары и т. д. (кстати, это саквояжи Louis Vuitton рекламировал Михаил Горбачев).

Казалось бы, зачем хозяину премиум-брендов алкоголя и одежды, включая Louis Vuitton и Hennessy, бить по глобалистской экономике, «элита» которой и является основным потребителем его продукции? Почему он так неожиданно оказался «по другую сторону баррикад»?

И здесь мы подходим ко второму, еще более важному, обстоятельству. Оно заключается в том, что нынешняя «матрица» нашей цивилизации уже долгое время — как минимум с начала 90-х годов прошлого века — работает в контрпродуктивном режиме, и ответственность за это несут как раз ее «верхи». Которые, вместо создания и обеспечения нового информационно-энергетического баланса, заняты, прежде всего, переделом существующих ресурсов в свою пользу.

Это ведет к нарастанию глобального конфликтного потенциала с перспективой катастрофической, то есть быстрой, в разы или даже на порядки, деградации человечества. Восстание «желтых жилетов» во Франции, в любом случае, — наглядное тому подтверждение.

В нынешних обстоятельствах реактивная «украинизация» одного из ведущих государств «коллективного Запада», крупной «золотой» и ядерной державы, а также постоянного члена Совбеза ООН с правом вето, может привести к пересмотру всей системы международных отношений сверху донизу, чего, собственно, больше всего и добиваются Соединенные Штаты.