В России могут ограничить перевод средств через иностранные платежные сервисы

Москва, 10 декабря. В Госдуму внесен законопроект о регулировании деятельности иностранных платежных агрегаторов. Согласно проекту закона, россияне не смогут пользоваться платежной системой, не зарегистрированной в Центробанке РФ.

Авторами поправки в закон о «О национальной платежной системе» стали депутаты Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский, Олег Николаев и сенатор Николай Журавлев. Проект определяет единые требования к работе платежных систем в России, чтобы снизить риски для российских банков и потребителей. Так, все платежные системы должны быть внесены в реестр ЦБ РФ, чтобы регулятор мог следить за исполнением требований, об этом сказано в пояснительной записке.

На данный момент в России лишь некоторые платежные системы имеют лицензию на банковские операции в рублях и валюте. Такие иностранные системы, как AliPay и WeChat, работают в России через иностранных партнеров, поэтому могут стать площадкой для отмывания денег. Для того, чтобы функционировать на территории РФ, электронным кошелькам необходимо создать юридическое лицо и войти в реестр регулятора.