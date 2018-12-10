Смоделировать жизнь: участники и организаторы о фестивале «ВУЗПРОМФЕСТ». ФАН-ТВ

В Москве прошел заключительный день V Всероссийского студенческого научно-технического фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ». На фестивале проходили соревнования по робототехнике, цифровым технологиям, 3D-печати, мехатронике, экономике и менеджменту проектов. Прошедшие отбор команды из разных городов России защитили свои работы в этих сферах. В этом году тема проектов — «Автономные транспортные средства», при этом модель могла быть водной, наземной или воздушной.

«Когда человек работает по какой-то теме, он взаимодействует с другими специалистами, — в вузах, как правило, такому межпредметному взаимодействию не обучают. И возникла идея немного смоделировать жизнь. Таким образом, ребята работают в командах. Сборная вуза, в этой команде представители разных направлений подготовки: начиная с инженера-конструктора и заканчивая экономистом. И они вместе делают единый проект», — рассказал Юрий Панов, организатор и председатель экспертного совета ВУЗПРОМФЕСТ.

«Мы участвуем в секции по робототехнике. Заданием является запустить эту машину и первым заданием является спасение утопающих — вот там в центре можете видеть лодку, вокруг нее типа тонут люди и мы должны с помощью этого приспособления их доставить на берег и вернуться назад», — Александр Черкашин, финалист одного из соревнований.

«Это азарт, перспектива дальнейшего развития и, возможно, найдется тот человек, которого наша разработка реально заинтересует и это пойдет в массы», — поделился Юрий Нагин, финалист, разработчик аддитивных технологий.

Студенты сами с радостью принимают участие в этих непростых соревнованиях, ведь есть все шансы, что проект может одобрить правительство и в дальнейшем его будут широко использовать для блага общества.