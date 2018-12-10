Россия не та страна, которая на кого-то нападает: в Госдуме ответили США на заявление о флоте «зеленой воды»

Американский журнал The National Interest (NI) назвал российский флот непригодным для сражений в океане. По мнению авторов издания, корабли РФ, в отличие от китайских и американских, пригодны для действий лишь в прибрежных водах.

Американское издание называет ВМФ России «флотом «зеленой воды», «непригодным для действий в Мировом океане» и оптимизированным для проведения миссий в прибрежных, «зеленых» водах с целью поддержки операций наземных сил. Таким образом, журналисты США противопоставляют российскому военно-морскому флоту силы ВМФ Соединенных Штатов и Китая, которые якобы являются силами «синей воды», способными действовать в любой точке Мирового океана.

Кроме того, журнал отмечает, что у России становится все меньше средств для ремонта устаревающих советских кораблей, а действующий флот в случае чего будет задействован исключительно для обороны.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что написанное в статье NI не соответствует действительности. Он подчеркнул, что российский ВМФ находится в полной боеготовности.

«США никогда не будут нас хвалить и говорить о том, что у России армия находится в боеготовности. Это, к сожалению, нормальная практика, которая культивируется СМИ в антироссийском духе. Заниматься сражениями в открытой воде, возможно, является абсолютно нелогичным и нецелесообразным», — разъяснил парламентарий.

Депутат напомнил о том, что отечественные подводные лодки превосходят зарубежные аналоги.

«РФ на сегодняшний день обладает боеготовным флотом, и лучший в мире подводный флот — именно российский. Все подлодки, которые находятся на нашем вооружении, не имеют аналогов в мире и по времени пребывания в автономном плавании, и по количеству боеголовок, которые они могут доставлять, и, конечно же, по бесшумности. У нас лучшая в мире береговая система артиллерии и средств уничтожения авианосцев», — подчеркнул Шерин.

На заявление американского издания о неспособности РФ сражаться в открытом водном пространстве собеседник ФАН ответил, что подобная тактика ведения боя с военной точки зрения не оправдана. Кроме того, он заметил, что западные специалисты специально умолчали о подводном флоте, поскольку в данной отрасли их вооружения сильно проигрывают российским.