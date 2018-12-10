Эксперт объяснил, почему бельгийский военачальник счел Россию большей опасностью, чем терроризм

Россия представляет для Запада большую угрозу, чем международный терроризм. С таким заявлением выступил командующий оборонными операциями Бельгии Карл Гиллис. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

К такому выводу Гиллис пришел после недавней встречи представителей стран Североатлантического альянса с советником президента Российской Федерации по политическим вопросам. Именно «российская угроза» фигурировала почти во всех докладах, подчеркнул он.

По его словам, Москва уверена, что сегодня наступил «многополярный постамериканский мир», поэтому с мнением Соединенных Штатов больше можно не считаться. Гиллис добавил: российский представитель дал ясно понять, что Россия будет добиваться уважения других государств любой ценой и якобы намерена подорвать единство Европейского союза и НАТО.

«Желание России сохранить и даже расширить свою сферу влияния твердо как никогда», — уверен Гиллис.

«Они боятся Россию»

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что сравнивать «российскую угрозу» с угрозой международного терроризма давно стало трендом на Западе. Это для пропаганды.

«Но если серьезно, то, конечно, Россию они боятся намного больше, чем ИГИЛ1 и «Аль-Каиду»1 (обе организации запрещены в России. — Прим. ФАН) вместе взятые. Тем более что последние они сами же и создали и в определенной степени контролируют. Ни одна из террористических организаций, собственно, для Запада опасности не представляет. Если не вспоминать 11 сентября, которое, по некоторым данным, сами же американцы и устроили. Конечно, отдельно взятые смертники-одиночки в странах Европы — это серьезная угроза, но едва ли ее можно назвать глобальной для Запада, тем более что ключи к разрешению проблемы у Запада на руках», — пояснил Дмитрий Родионов.

А вот Россия, заметил эксперт, с ее размерами, ресурсами и амбициями — для коллективного Запада угроза не только глобальная, но и экзистенциальная. И всегда ею была, не считая небольшого периода 1990–2000-х годов, когда России, собственно, не было как субъекта. Как только Россия начала заявлять о себе как о субъекте, она сразу же стала врагом номер один. Внезапно оказалось, что «страны-изгои» и международный терроризм, которыми почти четверть века пугали западного обывателя, — это так, мелочь.

«Никто не говорит о том, что с США можно не считаться. Мы говорим лишь о том, что нужно считаться с Россией и другими игроками, а многополярный мир хоть еще и не наступил, но мы стоим на пороге, и это объективная реальность. Да, Россия хочет утвердиться как мировая сверхдержава, но разве в этом есть что-то плохое? Да, мы в значительной степени ориентируемся на Азиатско-Тихоокеанский регион и стремимся восстановить влияние в «буферных зонах» у границ, но исключительно потому, что Запад сам толкает нас на Восток и создает угрозы у наших границ», — добавил Дмитрий Родионов.

При всем при этом, подчеркнул политолог, России не нужно подрывать единство ЕС. Напротив, Москва заинтересована в сильном и стабильном европейском партнере.

«Если кто и подрывает единство ЕС, так это США. Что же касается НАТО — это наш враг, который с первого дня создания сам себя так позиционирует, и наивно было бы ожидать от России теплых чувств к этому агрессивному блоку. Но и с ним мы готовы работать и сотрудничать. В той же борьбе с терроризмом. Но НАТО убеждена, что Россия страшнее, чем терроризм», — заключил Дмитрий Родионов.

1 Организация запрещена на территории РФ.