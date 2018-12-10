Путин поздравил дирижера Темирканова с 80-летним юбилеем

Москва, 10 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем художественного руководителя и главного дирижера Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии Юрия Темирканова. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Российский лидер в поздравлении отметил «самобытный и щедрый талант» юбиляра, добавив, что Темирканов делает культурную жизнь страны и мира ярче и насыщеннее.

Также Путин обратил внимание на то, что Темирканов дарит слушателям неизгладимые впечатления от встреч с высоким искусством.

Президент РФ пожелал имениннику здоровья, благополучия и всего самого доброго.