В Германии рассказали о беспокойстве Запада из-за сближения Турции и России

Берлин, 10 декабря. Турция все больше сближается с Россией, вызывая беспокойство Запада. При этом чем хуже отношения между западными странами с Анкарой, тем ближе она становится к Москве, пишет немецкая Deutschlandfunk.

Издание отмечает, что ни с кем из мировых лидеров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не встречается так часто, как со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Недавно они вместе открыли участок газопровода «Турецкий поток». Во время торжественной церемонии Эрдоган заявил, что Россия является для Турции не просто поставщиком газа, а проверенным и надежным другом. И что, сотрудничая с Москвой, Анкара не обязана отчитываться перед третьими странами.

Опасения у Запада вызывает сотрудничество Турции с Россией не только в энергетике, но и в военной сфере. Так, к примеру, НАТО и США крайне недовольны тем, что Эрдоган заключил контракт на покупку российских зенитно-ракетных систем С-400. В Североатлантическом альянсе утверждают, что российские ЗРК несовместимы с техникой НАТО (Турция является действующим членом военного блока), а в США опасаются, что Россия попытается каким-то образом собрать данные об американских истребителях F-35. Именно поэтому Вашингтон решил приостановить поставки этих самолетов в Турцию.

И при этом, отмечают авторы Deutschlandfunk, сотрудничеству между Москвой и Анкарой не мешает кризис в отношениях между двумя странами, который произошел в 2015 году, когда Турция сбила российский бомбардировщик Су-24. Этот кризис был преодолен после того, как Эрдоган принес извинения Путину.