Дамаск, 11 декабря. В городе Сайедная, расположенном к северу от Дамаска, прошел вечер памяти сирийских солдат, погибших на войне с террористическими группировками. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на мероприятии.

Война унесла множество жизней, но граждане Сирии продолжают хранить память о своих погибших бойцах, а также заботиться о семьях павших в бою. Поддержку оказывают не только государственные организации, но и гражданские сообщества и волонтеры. Местная община Сайеднаи, во главе с сирийским бизнесменом Мазеном аль-Тарази, неоднократно помогала детям погибших сирийских солдат. Так, в прошлом году в Главном управлении школ в районе Аль-Маацца в Дамаске прошло специальное мероприятие, посвященное памяти погибших на войне солдат САА.

Гости мероприятия в Сайедной дали небольшие комментарии нашему корреспонденту, в которых поблагодарили всех причастных к организации мероприятия:

«Я — студент Хасан Али Бандур. От имени всех моих друзей, детей погибших военных, хочу сказать спасибо всем, кто помог нам и пригласил нас суда. Спасибо лидеру родины, президенту нашей страны Башару Асаду, пусть Аллах его хранит и защищает его и нашу армию», — рассказал один из присутствующих.

«Это очень важный для нас праздник. Спасибо президенту Башару Асаду. Пусть Аллах хранит лидера родины», — добавил от себя второй.

За долгие годы войны против террористических организаций, сирийская правительственная армия понесла немало человеческих потерь. Многие граждане Сирии были вынуждены уехать из родной страны, став беженцами. Они оказались в тяжелых ситуациях, когда на карте стояла их собственная жизни и жизнь их детей. И тем не менее большинство сирийцев все-таки остались в своей стране и начали борьбу с врагом при поддержке России.