Сирия новости 10 декабря 12.30: САА нейтрализовала несколько радикалов в Хаме, в Дейр-эз-Зоре продолжаются перестрелки между курдами и ИГ

Сирия, 10 декабря. САА нейтрализовала несколько радикалов в Хаме, в Дейр-эз-Зоре продолжаются перестрелки между курдами и ИГ1, при взрыве в Басре пострадало трое детей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе, нейтрализовали несколько джихадистов в Хаме.

«Национальный фронт освобождения»: потерял двух боевиков в Хаме.

Курды: противостоят ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

В Хаджине продолжаются столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и бандами «Исламского государства»1, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@FBussoletti). Ранее сообщалось, что курдские боевики захватили у террористов здание больницы. Обе стороны противостояния несут потери.

Также перестрелки между радикалами ИГ и «демократическими силами» отмечаются в районе Аль-Багуз. Об этом пишет военный Twitter-канал (@RisboLensky).

Провинция Идлиб

Радикальные исламисты снова атаковали расположения Сирийской арабской армии (САА) в южной части провинции Идлиб, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ. Российские наблюдатели зафиксировали два случая нарушения режима прекращения огня со стороны джихадистов.

В качестве ответных мер, правительственные войска САР открыли огонь по укрепрайонам террористов в окрестностях населенных пунктов Джарджаназ, Ат-Тамания и Аль-Тах. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в Twitter (@Step_Agency).

Провинция Хама

Артиллерия правительственных сил САР продолжает наносить удары по опорным пунктам террористов в окрестностях поселений Аль-Латамина и Мааркаба на севере провинции Хама, пишет военный Twitter-канал (@tSrVl7rD4wF4jGu).

Также Сирийская арабская армия (САА) атаковала позиции радикальных исламистов недалеко от населенного пункта Аль-Масасна, передает источник в социальной сети Twitter (@Step_Agency). В результате артобстрела ликвидировано два боевика «Национального фронта освобождения».

Кроме того, войска Башара Асада нейтрализовали еще ряд радикалов в перестрелках в районе Сурана. Об этом сообщает информагентство Sputnik Arabic.

Ирак

К востоку от административного центра провинции Басра детонировало самодельное взрывное устройство, передает информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента ранения получили трое детей.

Силы безопасности Ирака арестовали 12 террористов «Исламского государства» в разных районах провинции Киркук, сообщает Iraqi News.

В это время в столице региона неизвестный застрелил бойца курдского отряда пешмерга, пишет информагентство.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)