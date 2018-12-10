Футбол, Huawei и супергерои: «Яндекс» назвал главные запросы россиян в 2018 году



Москва, 10 декабря. «Яндекс» назвал главные поисковые запросы россиян в 2018 году. Для составления списка специалисты компании использовали данные запросов с 1 января по 19 ноября.

Топ-3 заняли чемпионат мира по футболу, зимняя Олимпиада в Пхенчхане и пожар в ТРЦ «Зимняя вишня». Они, по версии «Яндекса», стали главными событиями года. Много запросов связано со смартфонами, а именно Honor 10, Apple iPhone XS и iPhone XR и Huawei P20 Pro.

Геймеры много спрашивали о Far Cry 5, Red Dead Redemption 2 и PlayerUnknown’s Battlegrounds. Отдельное внимание «Яндекс» уделил запросам о мемах. Так, самым популярными стали «Уганда Наклз», «Мафиозник», «Трое в кокошниках» и «Как тебе такое, Илон Маск?».

Самыми популярными телешоу стали «Замуж за Бузову» и «Холостяк», а среди сериалов — «Мажор», «Домашний арест» и «Молодежка». Что касается кино, то тут преобладающим стал интерес к супергероям: чаще всего россияне спрашивали «Яндекс» о фильмах «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2» и «Движение вверх».

Что касается музыки, тот тут пальма первенства досталась песням Kazkи «Плакала» и «Медузе». Большое число запросов связано с двумя песнями Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» и «Цвет настроения черный», пишет «Федерал Пресс».